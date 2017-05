Mankovice v Moravskoslezském kraji mají 588 obyvatel, terénních motorek tu za rok vznikne třikrát víc. Stroje pro děti a dospělé odesílají z české vesničky do obchodů od Spojených států po Nový Zéland.

„Občas přijde objednávka a já se musím podívat na mapu, kde ta země vůbec je,“ směje se Michal Kubánek, zakladatel a ředitel firmy Kuberg. Vzpomíná třeba na poptávku do Nové Kaledonie (pokud tápete, jedná se o souostroví východně od Austrálie).

Byť Mankovice zásobují motocykly celý svět, řev motorů tu neslyšíme, benzín není cítit. Tady se jezdí na elektřinu. „Motorka je tichá a výkonná, nemusíte doplňovat žádné kapaliny, a také je lehčí, snadno se s ní manipuluje,“ vyzdvihuje Kubánek. Méně příjemná zpráva: hodinu a půl jezdíte, dvě hodiny nabíjíte. A leckomu může chybět burácející zvuk motoru.

„Elektromotorky už jsme zkoušeli i na závodech. Lidé se vždycky smějí, když tiše odstartují. A poté už jen slyšíte, jak udiveně komentují jejich výkon,“ tvrdí podnikatel. Stroje za desítky tisíc se zatím prodávají hlavně v cizině, kde už stihly zaujmout i celebrity.

Motorka pro dospělé letos dostala světla a zrcátka, aby mohla do ulic.

FOTO: archív Michala Kubánka

Elektromotorku z Mankovic si předloni objednala i Kim Kardashianová, miliardářka a americká televizní celebrita, jako vánoční dárek pro svého manžela, hudebníka Kanye Westa.

„Volala k nám tři dny před Vánoci. Kolega jí řekl, že už motorku nestihneme dodat. Jenže ona si pro ni poslala letadlo,“ vzpomíná obchodník. Tou první a zřejmě nejdůležitější zákaznicí však byla úplně jiná slečna: Kubánkova tehdy tříletá dcera.

Východ byl napřed

Psal se rok 2009 a Michal Kubánek podnikal v úplně jiném oboru. „Prodával jsem látky na pracovní oděvy,“ vzpomíná. Motorky pro něj byly „jen“ milovaným koníčkem. Když se takto jednou projížděl, všiml si obdivného pohledu tříleté dcery. „Tehdy jsem se rozhodl, že jí taky koupím motorku. Musel to být stroj, který bude dostatečně bezpečný a také tichý,“ vzpomíná. Žádný takový však v obchodech nenašel.

„Samozřejmě jsem jí nemohl koupit závodní motorku,“ vysvětluje s tím, že by dítě polámalo stroj i sebe. Další možnost objevil, když se vydal na služební cestu do Číny.

„Zatímco u nás se začínalo mluvit o elektromobilitě, tam už milióny Číňanů jezdily do práce na levných elektrických skútrech a motorkách,“ vybavuje si. Jenže když si čínský výrobek sám vyzkoušel, musel si pro sebe říci: „Než takovou motorku, to si ji radši vyrobím sám a pořádně.“

Továrna z vepřína

Rodák z Ostravy byl sice od mládí motocyklovým nadšencem, to z něj však ještě nedělalo odborníka. Přizval si proto technika Stanislava Leffnera a koupil rozlehlé prostory v Mankovicích. Továrna na elektrické stroje začala vznikat z vepřína, který tu fungoval předtím.

„Cena byla příznivá, navíc tu ještě zůstaly klece na prasata, které jsme dokázali prodat,“ nezapře v sobě vystudovaného ekonoma.

FOTO: archív Michala Kubánka

Měl i kus štěstí. „V té době probíhal program Czech Accelerator (Český urychlovač). Vybíraly se tři firmy, které se na tři měsíce vydají do Sillicon Valley v kalifornském San Francisku a budou tam sbírat kontakty a zkušenosti,“ vypráví. V Křemíkovém údolí sídlí firmy jako Google, Facebook nebo Apple. A v roce 2011 se tam se svým prototypem dětské elektrické motorky vydal i Michal Kubánek.

„V Sillicon Valley se můžete setkat s jakýmkoli ředitelem, pokud ho dokážete zaujmout,“ pokračuje v příběhu. On sám si takto vyhlédl šéfa firmy Zero Motorcycles, která už v té době prodávala elektromotorky pro dospělé. „Představte si, že by neznámý Ukrajinec napsal do Škodovky, že chce schůzku s ředitelem, a za tři týdny spolu seděli v kavárně,“ nabízí srovnání.

Ředitel zavedené firmy ochotně předal Kubánkovi své zkušenosti a kontakty. „Dětské motorky nikdy nevyráběli a nevyrábějí, takže nás nepovažoval za konkurenci,“ vysvětluje český podnikatel. To nejdůležitější setkání během pobytu ve Státech však mělo teprve přijít.

Odmítl nabídku, která se neodmítá

„Nikdy jsme neoslovili žádného prodejce. Vždy jsme motorku přivezli na výstavu a čekali, až se někdo ozve nám,“ popisuje Kubánek. Prodávat chtěl už zavedeným motocyklovým dealerům, naopak netoužil po internetových obchodech s často pochybnou pověstí. Takto vyložil pravidla i svému americkému zaměstnanci, s nímž výstavy a veletrhy během tří měsíců ve Spojených státech objížděl.

Pokud by dítě spadlo, motocykl se díky této pojistce zastaví.

FOTO: Petr Horník, Právo

Na bezdrátově propojeném telefonu se dá omezit rychlost.

FOTO: Petr Horník, Právo

Kubánek vzpomíná na úsměvnou příhodu. „Byli jsme na veletrhu volného času v Salt Lake City. Potřeboval jsem si na chvíli odskočit, takže jsem u motorky nechal amerického kolegu samotného.“ Když se vrátil, čekala na něj překvapivá informace: u jeho stánku se mezitím zastavil zástupce Amazonu a chtěl objednat sto motorek. A ten můj zaměstnanec ho odmítl s tím, že přece chceme prodávat motorky jen v obchodech, ne na internetu.“

Jak bylo řečeno, tuto zásadu skutečně vyhlásil – platila však pro pochybné internetové obchůdky, ne pro největšího internetového prodejce na světě. „Amazon je schopný doručovat motocykly po celých Spojených státech, ať je v daném místě dealer, nebo ne,“ vysvětluje. Naštěstí onoho obchodníka z Amazonu ještě zastihli a na objednávce se domluvili. Motocyklový byznys se začal pomalu rozjíždět.

Bojíme se, že budeme vyhrávat

Kubánek nechával svůj výrobek, aby se prodával sám: jezdil na výstavy, dodával první motorky a doufal, že se dobrá pověst bude šířit.

Projekt přilákal i podnikatele v energetice Josefa Jelečka, který do firmy investoval. A nejvíc pomáhalo, že se motorky vymýšlely, zkoušely a vyráběly pouze v České republice.

„Kdykoliv jsem přišel na obchodní jednání, první otázka byla vždy stejná: Není to vyrobeno v Číně?“ vypráví Kubánek. „Česká republika má dobrý zvuk, lidé ve světě si občas pamatují jawu nebo čezetu,“ dodává. Výrobu proto na rozdíl od konkurence nepřesunul na druhý konec světa, naopak začal lákat odborníky do Mankovic.

„Máme tu pěkný babylon: pracuje tu Brit, Švéd, Němec, měli jsme tu Italy, Tunisana i Inda,“ počítá zaměstnance.

I díky tomu nabízejí jeho motorky řadu zlepšováků. Dětský model můžete propojit s mobilním telefonem a omezit výkon tak, že jede pouhým krokem, nebo jej zamknout, když nejste doma. „Také lze nastavit oblast, kde se dítě může pohybovat, jinde mu zeslábne motor.“ Vstupní model, tedy první motorku v životě, tak mohou zkoušet už tříleté děti.

Na elektrických motorkách závodí i děti.

FOTO: archív Michala Kubánka

Motocykl pro dospělé zase letos dostane povinnou výbavu, díky níž bude moci vyjet do města a na silnice.

„Sám se chystám jezdit z Ostravy do Mankovic každý den,“ dodává podnikatel. A do prodeje se už dostává motorka určená přímo na dětské motokrosové závody, kde má soupeřit s benzínovými „klasikami“. Jak se mohou poměřovat?

„Rozhodující je velikost kol a výkon motoru, ten nesmí přesáhnout osm kilowattů,“ vysvětluje Kubánek. „My jsme motor raději omezili ještě víc. Stejně se bojím, že budeme vyhrávat a naštveme ostatní.“

Volá generální ředitel

Pokud jde o elektrické terénní motorky, měla by se letos firma z Mankovic stát světovou jedničkou. „Přesná čísla nám konkurence neřekne, ale poznáme to, když přebíráme její klíčové dealery,“ přibližuje český obchodník.

Na vavřínech si rozhodně nestele, spíš naopak. Chystá další terénní modely, elektromotor pro zábavu zkouší i v motokáře, do budoucna nevylučuje ani elektrický městský skútr. A když má náhodou chvilku volna, vyřizuje alespoň technické problémy zákazníků.

„Nedělá mi problém odpovídat v neděli, o půlnoci nebo zákazníkům rovnou zavolat. Většinou jsou v šoku z toho, že jim volá generální ředitel firmy,“ usmívá se podnikatel.

Zbývá už jen zjistit, jak spokojený byl ten první zákazník. „Závodnice z dcery nebude, ale motorky ji dodnes baví,“ odpovídá Kubánek. A motorka, kterou chtěl na začátku pořídit jen pro ni, mezitím zaujala celý svět.