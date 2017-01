Až děti vyrostou, budou dělat profese, které ještě neexistují

Trh práce se během nejbližších let promění k nepoznání. Tak rychle, že školství na to bude jen těžko reagovat. Roboti nahrazují člověka ve výrobě, logistice, dokážou být dokonce i společníky. I když se dobře učí, předvídají a rozhodují se na základě zkušeností a bleskových analýz, kreativitu mozku nepředčí. Jen je třeba se na to připravit a přizpůsobit se, ukázal průzkum agentury ManpowerGroup.