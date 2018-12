Chytré hodinky Withings Steel HR Sport v testu: Spojení klasiky a moderních funkcí

Nositelná elektronika je fenoménem dneška, především tedy chytré hodinky. Výrobci přitom neustále hledají recept na to, jak by moderní zařízení připevněné k zápěstí mělo vypadat a co by mělo umět. Společnosti Withings se s modelem Steel HR Sport podařilo zkombinovat eleganci, klasiku i moderní funkce.