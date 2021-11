Windows 10 ještě neřekly poslední slovo, Microsoft přidal nová vylepšení

November 2021 Update vychází pro Windows 10 jako tradiční velká podzimní aktualizace, americký softwarový gigant totiž pro desítky vydává velký update s vylepšeními vždy dvakrát do roku – na podzim a na jaře.

Vzhledem k tomu, že pozornost vývojářů byla ubírána v minulých měsících především směrem k Windows 11, nových vylepšení je v listopadové aktualizaci poskrovnu. V podstatě jedním z nejvýraznějších vylepšení je podpora GPU akcelerace v rámci Windows Subsystem for Linux a Azure IoT Edge for Linux.

Jedním z dalších vylepšení je přidání podpory standardu WPA3 H2E pro WiFi. Z výraznějších novinek je vhodné vyzdvihnout také snadnější nastavení Windows Hello pro podnikové uživatele na více počítačích najednou prostřednictvím funkce cloud trust.

Zástupci podniku zdůraznili, že celý systém byl navržen tak, aby práce byla svižnější a příjemnější. Kromě upravené nabídky Start je to vidět například i na aktualizacích, které by měly být zhruba o polovinu menší než v případě Windows 10. Všechna vylepšení by se tak postupně k uživatelům měla dostat rychleji.