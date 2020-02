Ve Photoshopu kouzlí lidé s fotografiemi už 30 let

Prapředkem Photoshopu byl program Display, který vytvořil doktorand Michiganské univerzity Thomas Knoll v roce 1987. Jednoduchá aplikace umožňovala zobrazit na černobílých monitorech počítačů Apple obrázky v 50 odstínech šedi. Knoll neuvažoval o tom, že by svůj výtvor dál rozvíjel. Jeho bratr John, jenž pracoval jako tvůrce digitálních filmových efektů, ho však přiměl, aby do programu přidal další funkce. Během několika měsíců se tak aplikace rozrostla do podoby poměrně sofistikovaného nástroje pro práci s grafikou.