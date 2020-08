Trump zakázal obchodovat s čínskými vlastníky TikToku a WeChatu

Trump nedávno pohrozil zákazem TikToku ve Spojených státech, pokud se ByteDance do 15. září nedoho; na prodeji svých aktivit ve Spojených státech s americkou společností Microsoft. Ta již potvrdila, že s ByteDance jedná a Trump avizoval, že pak už by mu TikTok nevadil, protože data amerických uživatelů by zůstala v USA a nehrozilo by, že se k nim dostane čínská vláda.