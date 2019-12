Prohlížeč od Seznamu dostal facelift a nové funkce

Novinek je v rámci nového Prohlížeče od Seznamu celá řada. U desktopové verze, která je k dispozici pro Windows i Mac, je patrně tou největší sjednocení často používaných funkcí do bočního panelu. V něm lze nyní snadno přepínat mezi oblíbenými stránkami, historií, staženými soubory a obsahem, který si lidé ukládají na později.

Další novou funkcí, která byla lidmi hojně poptávána, je možnost zvětšit si písmo na stránkách nebo i v prohlížeči samotném. Doposud to na stránce bylo možné udělat pouze přes klávesovou zkratku. Nová verze přidává tuto možnost i do Menu, kde ji uživatelé snáze najdou. „Vidíme, že mnoho našich uživatelů využilo v Nastavení možnost zvětšit si písmo samotného prohlížeče. Proto jsme tuto funkci přidali do uvítací obrazovky po dokončení instalace. Posuvník umožňuje okamžité změny vzhledu, a uživatel si tak snadno zvolí ideální nastavení právě pro sebe,“ doplnil produktový manažer.