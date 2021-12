Odvolání u soudu zabralo. Apple zatím nemusí měnit App Store

Nové nařízení, podle něhož by se musel App Store změnit, mělo vejít v platnost už tento týden ve čtvrtek. Středeční rozhodnutí odvolacího soudu, které účinnost změn odkládá, tedy přišlo doslova za pět minut dvanáct.

Agentura Reuters navíc poznamenala, že Apple získal velký manévrovací prostor. Změny totiž podnik nebude muset učinit, dokud „se nevyřídí jeho odvolání proti nařízení“. A to by mohlo trvat klidně i roky.

Podle soudkyně se studiu Epic Games nepodařilo prokázat ani to, že Apple má nezákonné monopolní postavení. Podle ní se firma pouze dopustila jednání, které podle kalifornských zákonů narušuje konkurenci.

Odvolací soud tedy všechna předchozí rozhodnutí nezměnil, pouze nařídil odklad účinnosti všech přijatých opatření. Svou žádost o zrušení Apple odůvodňoval tím, že „očekává v odvolacím procesu úplné zrušení tohoto nařízení a že jeho prosincové zavedení by způsobilo újmy nejen Applu, ale také zákazníkům“.

Spor se rozhořel loni v srpnu, kdy se vedení Epic Games rozhodlo velmi nevybíravým způsobem protestovat proti poplatkům. A to nejen proti Applu, ale také proti Googlu.

Na to okamžitě zareagovali oba technologičtí giganti a Fortnite ze svých obchodů App Store a Google Play stáhli. Na to evidentně vedení Epic Games čekalo a obratem podalo na obě společnosti žalobu za to, že mají na mobilním trhu monopol a že zneužívají své postavení.