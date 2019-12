Milion dolarů nestačil. Apple zaplatí hackerům ještě více

Letos v září vypsal Apple odměnu milion dolarů (22,7 milionu korun) na kritické chyby, které budou odhaleny externími pracovníky – hackery. Jde o takové trhliny, které by jinak ohrožovaly klidně i stovky milionů uživatelů. To by totiž v konečném důsledku znamenalo pro podnik daleko větší problémy a výdaje než vyplacená milionová odměna.