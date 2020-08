Microsoft má zájem o veškeré aktivity TikToku mimo Čínu

Prezident Donald Trump nedávno pohrozil, že aplikaci TikTok v USA zakáže. Zdůvodňuje to obavami, že čínské vlastnictví firmy představuje riziko pro národní bezpečnost, protože čínská vláda tak podle něj může získávat informace o amerických občanech. V případě převzetí Microsoftem by aktivity TikToku v USA mohly pokračovat. Trump dal Microsoftu čas na dohodu do 15. září.