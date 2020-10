Instagram existuje už deset let, používá jej 2,9 milionu Čechů

Počet tuzemských uživatelů sociální sítě Instagram pro sdílení fotek a videí se letos meziročně zvýšil zhruba o pětinu na 2,9 milionu Čechů. Přes 60 procent z nich je ve věku od 18 do 34 let. Vyplývá to z údajů agentury Ami Digital.