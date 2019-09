Co všechno dělají aplikace na mobilech? Často mají oprávnění, která nepotřebují

Oprávnění přitom slouží právě k ověření toho, co všechno mohou aplikace – a potažmo jejich tvůrci – na zařízení dělat. Například svítilny potřebují přístup k blesku telefonu, aby jej mohly používat jako baterku. Mnoho aplikací však požaduje přístup k více funkcím, než ve skutečnosti potřebují.

Jak sám upozornil, výzkumníci se během testů zaměřili skutečně pouze na aplikace pro svícení. Na těžko ospravedlnitelná oprávnění bychom ale narazili také u celé řady dalších programů. I to ukazuje, o jak velký problém ve skutečnosti jde.

Je nicméně nutné zdůraznit, že aplikace mohou požadovat podivná oprávnění, ale to ještě nutně neznamená, že by samy o sobě vykonávaly škodlivé činnosti. „Když uživatel nainstaluje aplikaci, udělí jí a všem přidruženým třetím stranám právo provádět akce uvedené v sekci oprávnění. Aby mohli vydělávat peníze od inzerentů, vývojáři aplikací často integrují do svého kódu sady vývojových nástrojů (SDK). A aby tyto sady SDK mohly cílit na uživatele pomocí reklam, vyžadují nesčetná množství oprávnění,“ uzavřel Corrons.