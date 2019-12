Čínské úřady nebudou smět používat zahraniční počítače a programy

Čína nařídila, že veškeré zahraniční počítačové vybavení a programy budou muset být do třech let odstraněny z úřadů a veřejných institucí, uvedl v pondělí list The Financial Times. Direktiva přestavuje velkou ránu pro americké firmy HP, Dell a Microsoft. Jde o odvetu za zákaz využití čínských zařízení pro sítě 5G. Podle listu bude muset být nahrazeno dvacet až třicet milionů zařízení.