Solitea dlouhodobě dodává IT řešení státní správě, například aplikaci eRecept. Foto: Novinky

Česko je kolébkou softwarových podniků. Solitea spojí desítky firem do dvou

Celkem 30 softwarových firem patřících do skupiny Solitea se od července spojí do dvou národních společností v ČR a na Slovensku. Konsolidované výnosy za poslední fiskální rok končící v červnu by měly stoupnout o 47 procent na dvě miliardy korun. Propojením 23 českých a sedmi slovenských firem se Solitea stane jedním z největších hráčů na středoevropském trhu v oblasti podnikového, účetního a personálního softwaru.