Američané jednají o převzetí českého Avastu, hodnota transakce může přesáhnout 173 miliard

Americká softwarová společnost NortonLifeLock, dříve známá jako Symantec, jedná o převzetí české antivirové firmy Avast Software. Ve svém portfoliu by tak posílila spotřebitelský software. S odvoláním na informované zdroje to ve středu napsal americký ekonomický list The Wall Street Journal (WSJ), který hodnotu transakce odhaduje na více než osm miliard dolarů (zhruba 173 miliard Kč).