Huawei se nechce vzdát. Má stejný plán jako Apple

Kdo by si myslel, že po omezení spolupráce s americkým Googlem se Huawei stáhne do ústraní, byl by na omylu. Čínský podnik se totiž obejde bez operačního systému Android, vyvíjí vlastní platformu – podobně jako Apple. Pro televizní stanici CNBC to uvedl Jü Čcheng-tung, generální ředitel spotřebitelské divize společnosti Huawei.