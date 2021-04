Zájem o mobily od Huawei klesá. Poptávka v srdci Evropy výrazně opadla

Příští měsíc to budou již dva roky od doby, co společnost Huawei čelí americkým sankcím. Kvůli tomu jsou přístroje tohoto výrobce nabízeny s osekanou verzí Androidu. A to evidentně nesvědčí prodejům, které se v zemích Visegrádské skupiny (V4) – tedy v srdci Evropy – dramaticky propadly. Vyplývá to z údajů analytické společnosti IDC.