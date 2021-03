Vypínat 3G internet bude i O2. V Praze už v květnu

Vypínání 3G signálu si O2 naplánovalo do tří fází. Jako první se odmlčí Praha, a to 31. května, ke 31. srpnu pak nebudou mobilní sítě třetí generace dostupné ve Zlínském a Olomouckém kraji. Ve všech zbylých lokalitách naší republiky je vypínání naplánováno na 30. listopadu.

„Zákazníky, kteří využívají k datování 3G, bude O2 o této změně informovat prostřednictvím SMS a e-mailů. Většina zákazníků si však změny technologie ani nepovšimne. Jejich telefon při volání a přijímání i odesílání SMS automaticky přepne do 2G sítě. Pokud budou chtít zákaznici využívat rychlá mobilní data, stačí mít SIM kartu a mobilní telefon, které podporují 4G síť,“ prohlásila Blanka Vokounová z tiskového oddělení operátora.

Technologie 3G míří do důchodu. Jak šel čas s mobilními sítěmi

Vypnout 3G vysílače se chystají v dohledné době i další tuzemští operátoři. Je to nezbytné, aby se mohl více rozšířit 5G internet. Jen pro porovnání, v mobilních sítích třetí generace dosahuje internet rychlosti 10 Mbps, v případě 5G je to až 1000 Mbps.

Jako první vypne v Česku 3G signál Vodafone, a to už na konci března – příští týden ve středu. „Lidé více a více využívají internet v mobilním telefonu a my jim chceme zajistit dostatečně kvalitní připojení, proto vypínáme 3G. Takto uvolněné frekvence dnes dokážeme využít mnohem lépe a efektivněji v sítích modernějších generací. To znamená 4G, ale hlavně nejnovější 5G síť,“ vysvětlil Slavomír Slanina, ředitel pro rozvoj sítí Vodafonu.