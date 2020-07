Srdce nových vládců mobilního světa je přichystané

Jak je z řádků výše patrné, nyní tedy nastalo období premiéry vylepšené verze, která by měla usednout na pomyslný trůn mobilních čipsetů. Řeč je o modelu Snapdragon 865+. Ten nabízí proti svému předchůdci bez znaménka plus v názvu vyšší pracovní tempo a rychlejší grafiku. Nově také přibyla podpora pro bezdrátové standardy WiFi 6E a Bluetooth 5.2.

Vyšší pracovní tempo by v případě Snapdragonu 865+ mělo jít znát především při hraní her a v případě provozování náročných výpočetních aplikací. Reálné testy budou k dispozici pochopitelně až ve chvíli, kdy se na pultech obchodů objeví první chytré telefony s tímto čipsetem.

To by mělo být dříve, než by se mohlo na první pohled zdát. Podle neoficiálních informací by měl být první telefon s pluskovým procesorem odhalen ještě tento týden – konkrétně by se mělo jednat v pořadí již o třetí generaci herního smartphonu od Asusu.