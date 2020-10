Prémiové fotoaparáty a pokročilá výbava. Huawei ukázal vyzyvatele iPhonů

Již více než rok jsou uvaleny americké sankce na společnost Huawei. Nevypadá to však, že by to tento čínský podnik nějak brzdilo. Ve čtvrtek se totiž Huawei pochlubil novou vlajkovou lodí, která je přehlídkou pokročilých technologií. Nechybí ani prémiové fotoaparáty, které jsou poznávacím znamením modelů tohoto výrobce již několik let. Novinka bude konkurovat mimo jiné i nejnovějším iPhonům od Applu.