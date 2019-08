Poprvé ve dvou velikostech. Samsung láká na špičkové phablety s perem

– New York

Společnost Samsung v noci na čtvrtek středoevropského času odhalila na akci v New Yorku odhalila dva nové phablety. Je to historicky vůbec poprvé, co si v rámci řady Galaxy Note odbyly premiéru dva přístroje najednou. Liší se především velikostí displeje, částečně ale také výbavou. Jihokorejský elektronický gigant má díky rozdílným úhlopříčkám šanci oslovit více zákazníků.