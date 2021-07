Počet dlužníků za telefon je nejnižší za deset let

Počet zákazníků, kteří nezaplatili svým dodavatelům za telekomunikační služby, je nejnižší za posledních deset let. Přestože počet SIM karet a objemy čerpaných služeb rostou, nové dluhy prakticky nevznikají. Za celý trh jsou to jednotky tisíc případů měsíčně, oproti desetitisícům dlužníků, kteří několik let přibývali po hypoteční krizi z roku 2008. Důvodem jsou klesající ceny telekomunikačních služeb, vyšší ochrana spotřebitelů a rostoucí kupní síla zákazníků. Vyplývá to ze statistik inkasní společnosti M.B.A. Finance a Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ).