Pandemie povzbudila plány na budování vysokorychlostních sítí 5G

Američtí mobilní operátoři už před pandemií plánovali velké investice do budování komunikační infrastruktury v příštích letech. Skokové rozšíření distanční výuky, online konzultací s lékaři nebo distribuce filmů a zábavy obecně – to všechno přispělo k tomu, že operátoři v USA jsou teď ochotni investovat do sítí 5G mnohem víc. V podmínkách všeobecného hospodářského úpadku je to jedna z mála dobrých zpráv, poznamenal server.