Nový mobil každý rok? Lidé mění své přístroje čím dál později

„Spotřebitelé v posledních letech více jednají s ohledem na udržitelnost a chytré telefony si ponechávají mnohem déle,” uvedl šéf německé pobočky Euler Hermes Milo Bogaerts. „Evropané v současné době vyměňují svá zařízení v průměru po 40 měsících, to je asi o čtvrtinu delší doba než v roce 2016.”

Ve Spojených státech spotřebitelé v současné době vyměňují své chytré telefony přibližně po 24 měsících. I tam se ale životnost zařízení od roku 2016 prodloužila, a to o 30 procent.

Analytik Euler Hermes Aurélien Duthoit předpovídá, že v příštích letech se budou cykly výměny dál prodlužovat, což nezůstane bez následku pro výrobce. Do roku 2025 by to mohlo způsobit výpadek v tržbách až 134 miliard USD (2,8 bilionu Kč).