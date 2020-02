Nejvýkonnější mobil na světě zůstává stále nepokořen

V průběhu zimy si přitom ROG Phone II, který se chlubí přetaktovaným procesorem už z výroby, výrazně polepšil. Ještě v loni v listopadu měl v AnTuTu průměrné skóre 496 226 bodů, aktuálně je to však již 507 051 bodů. Je to dáno především tím, že v aplikaci přibylo značné množství nových testů tohoto modelu.

Do vínku dostal dále přístroj 12 GB operační paměti a 1024GB úložný prostor. V prodeji je nicméně také ještě odlehčená varianta s 8 GB operační paměti a 128GB úložištěm. Vysoký výkon je podpořen i akumulátorem s kapacitou 6000 mAh. Díky tomu by se uživatelé měli obejít bez zásuvky, a to při běžném použití bez problémů po dobu dvou až tří dnů. Samozřejmě při nonstop hraní výdrž citelně klesne.