LTE signál je v dalších stanicích metra. Jak se pokládají kabely v tunelech

Do konce března 2020 by měla být signálem pokryta polovina stanic, zavolat si či se připojit na internet kdekoliv v metru by mohlo být možné už v roce 2021.

Testovací provoz

Vysokorychlostní mobilní síť LTE je od pondělí v testovacím provozu na lince C mezi stanicemi Muzeum a Nádraží Holešovice. V následujících týdnech by měli operátoři technologií dolaďovat podle vytíženosti provozu.

„V tuto chvíli je možné surfovat na internetu v již 16 stanicích pražského metra. Je to na lince A mezi Bořislavkou a Nemocnicí Motol a na lince C v úseku Muzeum – Roztyly, a nyní nově v úseku Muzeum – Nádraží Holešovice,“ uvedla mluvčí Dopravního podniku Praha Aneta Řehková.

Právě úsek mezi stanicemi Muzeum a Roztyly byl první, kde v roce 2018 začal provoz vysokorychlostní sítě. Na jejím vybudování po celém metru spolupracuje Dopravní podnik s konsorciem českých operátorů (Vodafone, CETIN/O2 a T-Mobile). Ti budování sítě hradí z vlastních zdrojů. Pokrytí jednoho úseku mezi dvěma stanicemi stojí v průměru 10 milionů korun.

Položit kabely bylo možné pouze v době, kdy metro nejezdí, tedy v noci. Foto: Novinky

Noční směny

Práce na výstavbě sítě LTE probíhá pouze v noci, a to jen během necelých tří hodin, kdy metro nejezdí. Krátkou pracovní dobu vyvažuje početná skupina techniků, těch pracuje každou noc v metru na několika místech až 70. Jeden úsek mezi dvěma stanicemi se v průměru stihne pokrýt za 2 měsíce.

Délka kabelů, které vyzařují signál v tunelu, se liší podle rozlohy jednotlivých stanic, průměrně se jedná o kilometrovou délku. Kabel je přitom konstruován tak, aby vydržel i extrémní podmínky.

„Kabel vydrží teplotu až 750 stupňů. Neznamená to, že by pořád ještě fungoval, fungovat přestane, ale nemůže se stát to, že by se zhroutil do kolejiště a že by nějakým způsobem ohrožoval dopravu a plynulost,“ uvedla projektová manažerka za sdružení operátorů Lucie Stará.

Kabely vydrží až 750 stupňů. Foto: Novinky

O signál by navíc cestující neměli přijít ani v případě výpadku proudu. „Jsou tu záložní zdroje, které udržují přísun elektrické energie i ve chvílích, kdy vypadne proud,“ dodala Stará.

Po celém metru už v roce 2021

Do konce března 2020 by se mělo signálem pokrýt dalších 16 stanic na trasách linky A a B. „Celé metro plánujeme pokrýt do roku 2022, ale uděláme maximum společně s operátory, aby se to podařilo už do roku 2021,“ uvedla mluvčí Dopravního podniku. Současné tempo výstavby tomu podle operátorů nasvědčuje.