Huawei chce v Evropě vybudovat továrny pro výrobu 5G zařízení

Čínská společnost Huawei chce v Evropě vybudovat nové tovární kapacity, ve kterých by vyráběla zařízení potřebná pro mobilní sítě páté generace (5G). V rozhovoru s kanadským listem The Globe and Mail to uvedl zakladatel a ředitel podniku Žen Čeng-fej. Firma podle něj rovněž plánuje přesun výzkumného centra ze Spojených států do Kanady.