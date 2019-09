Dva nejvýkonnější iPhony všech dob nahradí i fotoaparát

Nové iPhony 11 Pro a 11 Pro Max mají představovat nejen to nejlepší v nabídce Applu, ale také napříč celým mobilním trhem. První zmiňovaná novinka sází na 5,8palcový displej, druhá pak na obrazovku s úhlopříčkou 6,5 palce. To jsou mimochodem stejné hodnoty jako u loňských špičkových modelů iPhone XS a XS Max.

Oba nové iPhony designově vycházejí z loňských vlajkových lodí. Mají tedy takřka bezrámečkový displej, který zabírá co možná největší část čelní strany. Pouze v horní části je dotykový panel vyříznutý, aby bylo kam umístit čelní kameru a další senzory.

Jde mimochodem o OLED panel, který by měl vynikat především špičkovým barevným podáním. Stejnou technologii používají ty nejlepší televizory na trhu. Kvůli designu zmizelo ikonické domovské tlačítko z čelní strany, které už nicméně chybělo už u předloňského iPhonu X.

Face ID, tedy odemykání smartphonu pomocí skenu obličeje, by mělo být navíc zase o něco rychlejší a přesnější než u loňských vlajkových lodí.

Oba nové jablečné smartphony splňují certifikaci IP68. V tomto případě to znamená, že mohou být ponořeny pod vodou až dva metry po dobu 30 minut.

Srdcem nových iPhonů je čip A13 Bionic s neurální jednotkou pro strojové učení, který nabídne nejen vyšší výpočetní, ale také grafický výkon. Například integrovaná grafická část by si ale měla vzít o 40 procent méně energie než v případě loňského modelu. Obě novinky by tak měly o několik hodin překonat své předchůdce ve výdrži baterie o několik hodin.

Neurální jednotka bude v praxi využita například pro nejrůznější hry v rozšířené realitě. Hledáček kamery se promění v okno plné informací, které uvidíte na svém displeji. V praxi by to mělo fungovat velmi jednoduše. Namíříte fotoaparát například na desku stolu a na displeji telefonu budete vidět virtuální předměty, které na ní budou ležet. Hrát tímto způsobem bude možné nejrůznější hry, a to i ve více lidech, jak zástupci podniku demonstrovali na slavnostní akci.