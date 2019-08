Češi berou internet v mobilu jako samozřejmost. Obzvláště na dovolené

Alespoň jednou ročně vyjíždí na dovolenou do zahraničí 36 % Čechů, dalších 14 % pak cestuje za hranice republiky přinejmenším jednou za dva roky. Dokládá to průzkum společnosti NMS Market Research, podle kterého zároveň 75 % lidí na svých cestách využívá internet v mobilu.

Když už se lidé odhodlají ke koupi datového balíčku, nejčastěji za něj utratí v přepočtu od 100 do 500 korun. Na ochotu připlatit si více má překvapivě malý vliv, zda je v dané destinaci nutné platit za roaming či nikoli. Ve vyšší cenové hladině od 500 do 1000 korun si balíček koupí 22 % respondentů cestujících do Evropy, 15 % do Asie, 30 % do Ameriky a 38 % do Afriky. Jen 2 % lidí si pak kupuje data za cenu vyšší než 1000 korun.