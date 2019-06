mif, Novinky

Speciální akce bude platit od 20. června do 31. srpna. Všichni majitelé paušálních tarifů i předplacených karet si budou moci v aplikaci Můj T-Mobile aktivovat nový balíček s názvem Neomezená data na léto.

Balíček s neomezeným datovým limitem přitom bude platný po dobu 30 dní a je možné jej aktivovat opakovaně.

Operátoři čelí kvůli datům kritice



„Chceme našim rezidentním zákazníkům dopřát bezstarostné léto plné zážitků, kdy mohou jednoduše čerpat mnohem více dat, než jsou zvyklí. A když mluvíme o neomezených datech, tak to tak i myslíme,” prohlásil v pondělí Juraj Bóna, ředitel T-Mobile pro Českou republiku.

Ten se netají tím, že chce novou nabídkou posunout mobilní datový trh v Česku směrem kupředu. Žádné bližší informace o plánech růžového operátora však neprozradil.

„V rámci Evropské unie mohou zákazníci data čerpat stejně pohodlně a bezpečně jako doma, nezaplatí ani o korunu navíc. Nabídku mohou využít i firemní zákazníci, a to ti, kteří nepožívají výhod plynoucích z rámcové smlouvy nebo smlouvy pro významného zákazníka,” podotkl Bóna.

Právě kvůli mobilním datům jsou přitom operátoři v tuzemsku často terčem kritiky. Tytéž společnosti totiž v zahraničí za podobné částky nabízejí výhodnější datové balíčky, případně i úplně neomezené tarify.

Více dat za méně peněz

Už zkraje června si T-Mobile přichystal pro své zákazníky zajímavé změny. Po vzoru O2 například operátor začal převádět data z dokoupených balíčků do dalšího měsíce.

Výhodnější je i nabídka datových balíčků. Doposud měl T-Mobile shodnou nabídku balíčků s maximálním objemem 1,5 GB za 249 Kč, a to vždy s platností do konce zúčtovacího období. Nově si zákazník může vybrat z osmi možností navýšení datového limitu – od 60 MB do 10 GB. Například za zmiňovaných 249 Kč lidé nově získají 2,5 GB dat.

Přehled nových cen datových balíčků platných od 7. června naleznete v tabulce níže: