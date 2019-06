Mé děti používají iPhony, přiznal šéf firmy Huawei

Zuřící obchodní válka mezi USA a Čínou má zatím negativní dopady především na čínskou společnost Huawei. Nicméně vyloučena není odvetná akce, která by se týkala Applu – koneckonců pro tohoto amerického výrobce je největším trhem právě Čína. Prohlásil to šéf společnosti Huawei Žen Čeng-fej s tím, že proti podobné odvetě by sám protestoval.