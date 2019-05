mif, Novinky

Už minulý týden zařadilo americké ministerstvo obchodu na příkaz prezidenta Donalda Trumpa společnost Huawei na černou listinu. Čínský podnik kvůli tomu nenakoupí americké součástky.

V pondělí se hned několik technologických gigantů vyjádřilo k celému sporu, prakticky všechny se přitom staví na stranu USA. To jinými slovy znamená, že nebudou s Huawei již spolupracovat.

Všechny zmiňované společnosti přitom mají svá hlavní sídla v USA, byť jde již o nadnárodní korporace.

Intel je v současnosti největším výrobcem procesorů na světě, i když se soustředí primárně na stolní počítače a servery. Qualcommu patří prvenství mezi mobilními čipsety. Xilinx prodává programovatelné čipy používané v síti a Broadcom je dodavatelem přepínacích čipů, ale například patří také k největším výrobcům BlueTooth a WiFi čipů na světě.

V nabídkách těchto společností je ovšem celá řada dalších klíčových komponent, které jsou nezbytné k výrobě smartphonů.

Huawei to neohrozí



Společnost Huawei by to ale nemělo nijak dramaticky ohrozit. Podnik má totiž vybudovanou výrobní síť tak, že je schopen si bez nadsázky vyrobit vše od prvního do posledního šroubku sám. Snad jediným problémem by mohly být výrobní kapacity.

V současnosti totiž – navzdory sporům s USA – poptávka po telefonech čínského podniku neustále roste. A tak by výrobní kapacity vlastních závodů nemusely stačit.

Velkou ránou může být pro Huawei také oznámení americké společnosti Google, která přestane do nových přístrojů dodávat některý klíčový software. U již prodávaných telefonů se nemusí zákazníci ničeho obávat, nicméně u chystaných produktů by nemusely být dostupné všechny služby – například Play Store, Gmail a YouTube nebo Google Mapy.

Zástupci společnosti Huawei se k aktuálnímu postoji amerických podniků zatím nevyjádřili. Už dříve se její vedení nechalo slyšet, že je připraveno na všechny eventuality – ve hře je dokonce scénář, že by přístroje tohoto podniku byly postaveny na vlastním operačním systému, nikoliv na Androidu od Googlu.

„Už jsme se na to připravili. Huawei pracuje tvrdě na vývoji vlastní galerie aplikací a dalších softwarových nástrojích podobně, jako pracuje na čipsetech,“ prohlásil šéf podniku Žen Čeng-fej.

Kritika ze strany USA



Společnost Huawei se dostala do centra pozornosti kvůli obviněním ze strany Spojených států, že její zařízení pro telekomunikační sítě by mohla čínská vláda využívat ke špionáži. Huawei obvinění ohledně špionáže odmítá.

Spojené státy se snaží přimět své spojence, aby společnost Huawei z bezpečnostních důvodů vyloučili z budování mobilních sítí páté generace (5G). Firma uvedla, že do konce března podepsala s operátory 40 kontraktů na tyto sítě.

Před riziky spojenými s výrobky firem Huawei a ZTE varoval i český Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost (NÚKIB).