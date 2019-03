mif, Novinky

Každý trh má svá specifika, a tak není úplně jednoduché porovnávat nabídky se zahraničím. Už jen kvůli tomu, že stejní operátoři mají v různých státech zpravidla úplně jinou škálu tarifů a nabízených služeb.

Rozdílná je také kvalita pokrytí a například i rychlost mobilního internetu, kterou v dané zemi jednotlivé nadnárodní společnosti nabízejí. To také bývá nejčastějším argumentem operátorů, proč mají ceny mobilních služeb nastavené tak, jak jsou.

Pokud se ale podíváte na nejoblíbenější tuzemské tarify a budete hledat jejich obdobu v zahraničních nabídkách, zjistíte, že v drtivé většině evropských států jsou na tom zákazníci lépe. Za mobilní služby zaplatí méně, případně za stejnou sumu toho od operátora dostanou daleko více.

Vodafone je nejlevnější v Turecku, nejvýhodnější v Irsku

Vodafone v Česku nabízí tarif s neomezeným voláním a SMS zprávy za 777 Kč, k tomu přidá ještě 7 GB mobilního internetu. Byť třeba v Irsku vychází základní neomezený tarif o pár desetikorun dráž než v Česku, řada tuzemských zákazníků by patrně i tak ráda sumu 897 Kč zaplatila. Za tuto částku totiž tamní obyvatelé získají 20 GB dat. To je nabídka, která u Vodafonu v Česku stojí 1777 Kč.

Stejný objem dat jako v Česku nabízí operátor pouze v Turecku, avšak tam každý měsíc lidé zaplatí pouze 415 Kč. Je ovšem nutné podotknout, že turecký trh je tak trochu specifický, protože neomezené volání tam není standardem. Za zmiňovanou sumu lidé získají pouze 1000 minut volání a 250 SMS – to by ale na druhou stranu průměrnému uživateli mělo bohatě stačit.

Neomezené tarify nabízí Vodafone například ve Velké Británii a Itálii, k nim navíc operátor přibalí zákazníkům ještě 10 GB dat a naúčtuje si v přepočtu pouze 507 Kč, respektive 461 Kč. Naopak neskutečně draho je – i na tuzemské poměry – u Vodafonu v Řecku. Tam totiž lidé za průměrný tarif s 3 GB dat zaplatí v přepočtu 1409 Kč. Navíc nejde o neomezený tarif, uživatel má k dispozici pouze 3000 volných minut a 3000 SMS zpráv.

V některých zemích je nutné připočítat u operátorů například ještě aktivační poplatky za nová telefonní čísla, ale ty stálé zákazníky příliš nezajímají. Jednoduše proto, že s výhodnějším měsíčním paušálem nemají žádný důvod operátora měnit.

V tabulce níže naleznete nabídku Vodafonu v Evropě. Až na Turecko, Portugalsko, Řecko a Albánii jsou všechny uvedené tarify neomezené, liší se pouze nabízeným datovým balíčkem. V Portugalsku ke zmiňovanému tarifu lidé získají na volání 5000 volných minut, v Albánii 3500 minut, v Řecku 3000 minut a v Turecku 1000 minut.

Nabídka Vodafonu v Evropě

Pořadí

Země

Množství dat

Cena

1.

Řecko 3 GB

1409 Kč

2. Irsko 20 GB 897 Kč 3. Maďarsko 4 GB 811 Kč 4. Česko 7 GB 777 Kč 5. Německo 11 GB 770 Kč 6. Portugalsko 5 GB 691 Kč 7. Španělsko 6 GB 615 Kč 8. Velká Británie 10 GB 507 Kč 9. Itálie 10 GB 461 Kč 10. Turecko

7 GB 415 Kč

T-Mobile má v Nizozemsku neomezená data

Rozdílné nabídky má v jednotlivých státech také T-Mobile. I zde jsou odlišná specifika – v některé zemi operátor láká na neomezená mobilní data, v jiné na lepší pokrytí či výhodnou nabídku dotovaných telefonů.

V Česku každopádně lidé za průměrný tarif zaplatí 799 Kč. Za tuto částku od růžového operátora získají neomezené volání i SMS zprávy a 4GB datový balíček.

Daleko atraktivněji vypadá nabídka T-Mobilu v Nizozemsku. Tam sice zákazníci zaplatí 832 Kč, ale mají zcela neomezený datový limit, což by řadě zákazníků za 33 Kč navíc rozhodně stálo.

Nabídka T-Mobilu v Evropě

FOTO: David Ryneš, Novinky

Velmi atraktivní je také nabídka v Polsku, kde lidé za neomezený tarif s 5 GB dat zaplatí pouhých 40 zlotých, tedy v přepočtu 238 Kč. V Makedonii totožný tarif vychází sice na 415 Kč, ale to je pořád výrazně méně než u nás.

Také sousední Slováci si jistě z nabídky T-Mobilu vyberou snáz. Operátor jim totiž stejný tarif jako u nás nabízí za 512 Kč. V Rakousku pak neomezený tarif s 8 GB dat vyjde na 589 Kč, o čemž si tuzemští zákazníci mohou nechat jenom zdát.

Naopak velmi draho je v Německu. Tam u T-Mobilu lidé za neomezený tarif s 5 GB dat zaplatí 1202 Kč. Je nicméně nutné upozornit, že v Německu má T-Mobile velmi kvalitní pokrytí mobilním internetem, a tak si jednoduše může dovolit cenu našponovat. V Německu jsou sice levnější tarify, ale zpravidla tak rychlé a kvalitní připojení operátoři nenabízí.

V tabulce níže naleznete přehled tarifů a zemí, ve kterých T-Mobile v Evropě působí.

Nabídka T-Mobilu v Evropě

Pořadí

Země Množství dat Cena

1.

Německo 5 GB 1202 Kč 2. Maďarsko 5 GB 1046 Kč 3. Nizozemsko neomezená data 832 Kč 4. Česko 4 GB 799 Kč 5. Chorvatsko 10 GB 686 Kč 6. Rakousko 8 GB 589 Kč 7. Slovensko 4 GB 512 Kč 8. Makedonie 5 GB 415 Kč 9. Polsko 5 GB 238 Kč

O2 vychází na Slovensku lépe

Český operátor vystupující pod značkou O2 tak úplně nadnárodní není. V roce 2013 totiž celou tuzemskou pobočku odkoupila investiční skupina PPF miliardáře Petra Kellnera za 64 miliard.

I když se tedy se jménem O2 můžete setkat také v zahraničí, ve skutečnosti zahraniční pobočky nemají s tou českou vůbec nic společného. Jedinou výjimkou je Slovensko, kde O2 patří také pod PPF.

Nabídka O2 v Evropě

FOTO: David Ryneš, Novinky

A přímé srovnání s našimi východními sousedy opět nevypadá vůbec dobře. Na Slovensku totiž lidé za neomezený tarif s 10 GB dat zaplatí 768 Kč.

V Česku je to sice o pár desetikorun méně – konkrétně 749 Kč –, ale lidé získají pouze 3 GB dat. Pokud chtějí tarif s 6 GB, zaplatí u O2 již cenu 849 Kč.

PPF by měla v dohledné době působit také na dalších evropských trzích. Na konci loňského roku se totiž investiční skupina dohodla na odkoupení mobilních operátorů působících v Maďarsku, Bulharsku, Černé Hoře a Srbsku od norské společnosti Telenor. Celý obchod ještě ale není dokončen.

V tabulce níže tak naleznete pouze srovnání se Slovenskem.

Nabídka O2 v Evropě

Pořadí

Země Množství dat Cena

1.

Česko 3 GB 749 Kč 2. Slovensko

10 GB 768 Kč



Češi platí průměrně 680 Kč

V průměru platí Češi za mobilní tarif 680 Kč. Obecně lze říci, že výdaje na telekomunikace v domácnostech rostou společně s růstem příjmů – jak vyplývá z údajů České spořitelny, které zmapoval projekt Evropa v datech –, tedy až na jednu podstatnou výjimku.

„Lidé s čistým příjmem do 10 tisíc korun platí průměrně 684 korun měsíčně. To je o 11 procent více než u lidí s příjmy mezi 10 a 20 tisíci korun, kteří měsíčně vydávají 611 korun. Potvrzuje se tak hypotéza, že lidé s nejnižšími příjmy platí za telekomunikace nadprůměrné částky,“ prohlásil David Navrátil, hlavní ekonom České spořitelny.

Podle něj může být příčinou slabší vyjednávací pozice těchto lidí. Stejně tak ale může roli hrát i neznalost možností anebo třeba pracovní pozice neumožňující vyřizovat své soukromé záležitosti na služebním počítači nebo telefonu.

Příchod čtvrtého operátora

Úplně jiný rozměr dostanou ceny mobilních tarifů v tuzemsku ve chvíli, kdy je porovnáme se zbytkem Evropy. Podle Eurostatu totiž čeští spotřebitelé vydávají na pošty a telekomunikace 2,7 procenta svých celkových útrat, za loňský rok však tyto výdaje o 60 procent převýšily průměr Evropské unie.

Výrazněji by mohl zamíchat kartami na tuzemském trhu až příchod nového operátora. Český telekomunikační úřad (ČTÚ) zamýšlí v letošním roce vypsat dvoukolovou aukci kmitočtů. Ta by mohla přilákat do tuzemska čtvrtého operátora, který by mohl cenovou politiku značně změnit.

V prvním kole by úřad nabídl kmitočty zájemcům, kteří nevlastní žádné frekvence v sousedním pásmu 800 MHz nebo 900 MHz. Šlo by tedy o nového konkurenta stávajících operátorů.