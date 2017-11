Na lednovém veletrhu CES v Las Vegas by se mohla teoreticky novinka od společnosti Huawei ukázat, i když to zástupci tohoto čínského podniku zatím oficiálně nepotvrdili. Generální ředitel společnosti Huawei Richard Yu nicméně uvedl, že na takovém hybridu podnik skutečně pracuje.

Podle něj se v současnosti řeší především výzvy týkající se unikátní konstrukce. „Dokážeme vedle sebe dát dvě obrazovky, ale i u bezrámečkových displejů je mezi nimi prakticky vždy malá mezera. A to není dobré,“ prohlásil Yu v rozhovoru pro server CNET.

„Mezery se musíme zbavit, jsem si jistý, že tuto překážku překonáme. Je to naše poslání,“ doplnila hlava společnosti Huawei.

Yu zároveň připustil, že nový koncept smartphonů má potenciál změnit celý mobilní segment. V posledních letech se totiž jednotliví výrobci zaměřovali tak maximálně na nárůst výkonu a jen drobná vylepšení, skládací konstrukce by však přinesla úplně nový typ zařízení.

Když tablet nepoužíváte, složíte jej do kapsy

S návrhem skládacích smartphonů přišla společnost Samsung již před několika lety. Realizovat tento ambiciózní projekt se však jihokorejský elektronický gigant nikdy neodhodlal.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Skládací mobil od Samsungu dokáže nahradit i tablet

Zdroj: Samsung

Zlom by měl nastat až v příštím roce. V kuloárech se totiž již nějakou dobu hovoří o tom, že Samsung svůj první hybrid mezi mobilem a tabletem ukáže hned zkraje nadcházejícího roku – v lednu na veletrhu CES.

A podle zveřejněného konceptu, který je vidět na videu výše, se máme skutečně na co těšit. Jak už bylo uvedeno výše, půjde o křížence mezi chytrým telefonem a počítačovým tabletem. Když tablet nepoužíváte, jednoduše jej složíte, aby se mohl snáze přenášet. Zároveň jej můžete díky druhému displeji používat také jako chytrý telefon.

Sluší se připomenout, že Samsung koketuje se zakřivenými displeji již delší dobu – mají jej právě zmiňované modely Galaxy S8 a S8+. Konstrukci, kterou by bylo možné ohýbat, ale jihokorejský elektronický gigant zatím neukázal. Změnit by se to ale mělo právě na veletrhu CES.

Video

Samsung Galaxy S8 a S8+

Zdroj: archív výrobce