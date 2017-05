Zástupci FBI doposud oficiálně nepotvrdili, jak vysokou částku zaplatili bezpečnostním expertům, aby se do smartphonu s logem nakousnutého jablka dostali. Šéf FBI James Comey se pouze nechal slyšet, že „opravdu hodně“.

„Je to víc, než si zvládnu u FBI vydělat do konce svého funkčního období. Tedy za sedm let a čtyři měsíce,“ přiblížil Comey.

Tehdy se spekulovalo, že vyšetřovatelé za odblokování iPhonu zaplatili zhruba 1,3 miliónu dolarů, podle tehdejšího kurzu více než 31 miliónů korun. Senátorka však nyní uvedla celou věc na pravou míru, když přiznala, že částka byla téměř o třetinu nižší.

Dokážou odemknout i další iPhony

I tak je ale částka 900 tisíc dolarů patrně jedna z největších, kterou FBI v podobných kauzách utratila. Suma byla tak vysoká, neboť vyšetřovatelé získali přístup nejen do zabijákova smartphonu, ale také do starších chytrých telefonů s logem nakousnutého jablka – získali univerzální nástroj k odemykání iPhonu 5C a starších modelů.

Jaká společnost pomohla vyšetřovatelům se do iPhonu dostat, oficiálně oznámeno nebylo. Podle dřívějších informací je to však práce společnosti Cellebrite se sídlem v Izraeli. Firma britské stanici BBC potvrdila, že s americkými vyšetřovateli spolupracuje, ale více nesdělila. Na svých internetových stránkách nicméně Cellebrite prohlašuje, že jeden z jejích nástrojů umí dekódovat a extrahovat data z iPhonu 5C. [celá zpráva]

„Máme nástroj, který však nepracuje na všech iPhonech,“ prohlásil již dříve Comey. Ani tehdy však žádné bližší informace nechtěl prozradit.

Spor o „zadní vrátka”

Vyšetřovatelé z FBI se do uzamčeného iPhonu islámského radikála nemohli dostat dlouhé dva měsíce. Jeho iPhone 5C byl nastaven tak, aby se po zadání deseti nesprávných kódů automaticky vymazal, s čímž si bezpečnostní experti z FBI původně nedokázali poradit.

Soud proto Applu v únoru nařídil, aby tuto funkci vypnula, což však není technicky možné. Proto vyšetřovatelé chtěli po americkém softwarovém gigantu vytvořit v operačním systému iOS „zadní vrátka“, což však vedení Applu odmítalo.

Vyšetřovatelům z FBI se nakonec podařilo do uzamčeného zařízení dostat právě díky nástroji vytvořenému na míru, který byl popsán výše. [celá zpráva]

Útok v San Bernardinu byl nejtragičtějším od teroristických útoků v zemi v září 2001. Zradikalizovaný muslim Syed Farook a jeho žena Tashfeen Maliková tam na počátku prosince zastřelili 14 lidí. Později byli zabiti při přestřelce s policií.