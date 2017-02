Operátoři ušetří náklady při budování komunikační sítě, prošlo Sněmovnou

Možnosti uspořit operátorům 20 až 30 procent nákladů při budování vysokorychlostních sítí dali v pátek poslanci zelenou. Vládní návrh přes ně prošel do třetího čtení. To by mělo být už v březnu.