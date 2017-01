Hned na úvod se sluší zmínit, že společnost Samsung oficiálně příchod nové vlajkové lodi ještě nepotvrdila. To ale není nijak překvapivé, protože jihokorejský elektronický gigant nikdy neprozrazuje žádné informace o chystaných novinkách před oficiální premiérou.

V kuloárech se nicméně již nějakou dobu o osmičce spekuluje. Podle aktuálně dostupných informací by jedním z jejích největších lákadel měl být použitý displej. U něj by mělo vzrůst rozlišení až na dvojnásobek, dotykový panel by měl tedy podobně jako moderní televizory nabídnout standard 4K. Tak jemné rozlišení je důležité především kvůli éře virtuální reality.

Samsung totiž už v předminulém roce jasně ukázal, že má s virtuální realitou velké plány. Lákal uživatele na speciální headset Gear VR, do kterého se jednoduše vloží telefon, a který pro každé oko následně zobrazuje jiný obraz. Tak vzniká virtuální vjem.

Díky tomu, že bude mít model Galaxy S8 dvakrát jemnější displej, bude schopen nabídnout věrnější obraz pro každé oko. Pocit z pobytu ve virtuální realitě by tak měl být daleko působivější.

Aby zvládl smartphone se 4K standardem pracovat, bude potřebovat samozřejmě citelně vyšší dávku výkonu. Lze tedy i zde počítat s výrazným nárůstem oproti aktuálně nabízeným sedmičkám. Ty přitom stále ještě patří k nejvýkonnějším chytrým telefonům na trhu.

Otazník zatím visí nad tím, zda bude odhalen jeden nebo dva chytré telefony. V minulých letech totiž jihokorejský elektronický gigant lákal vždy na dva smartphony – jeden s rovným a jeden se zakřiveným displejem. Zda to bude platit i v případě osmičky, zatím není jasné.

Stejně jako v loňském roce si nová vlajková loď společnosti Samsung měla odbýt premiéru na veletrhu MWC, jenž se bude konat na přelomu února a března ve španělské Barceloně. Aktuální informace však nasvědčují tomu, že Samsung naplánoval odhalení až na samostatnou akci, která se bude konat v dubnu v americkém New Yorku.

Co nabízejí aktuálně prodávané vlajkové lodě Galaxy S7, které si odbyly premiéru zkraje loňského roku, si můžete připomenout v našem dřívějším článku.