Již delší dobu se mluví o tom, že skládací smartphony chystá společnost Samsung. Ta je měla podle původních plánů odhalit údajně už zkraje ledna na veletrhu CES v americkém Las Vegas.

To se ale nakonec nestalo. Ještě před akcí totiž zahraniční servery informovaly o tom, že si jihokorejský výrobce dá s uvedením novinky na čas kvůli problémům s vybuchujícími smartphony Galaxy Note 7. [celá zpráva]

News 2 days ago – Samsung Galaxy Note 7 sales are exploding



News Today - Samsung Galaxy Note 7 phones are exploding pic.twitter.com/gkiQ89fsby — Sagar (@sagarcasm) 2. září 2016



Fotografie modelu Galaxy Note 7 po výbuchu baterie zveřejněné na Twitteru.

Mobilní revoluce



Podnik pravděpodobně nechtěl, aby zmiňovaná kauza měla negativní dopad na klíčový chytrý telefon, který má potenciál změnit celý mobilní segment.

A právě skládací smartphony podobnou revoluci slibují. Návrh toho, jak by takové zařízení mohlo vypadat, totiž zástupci jihokorejského elektronického gigantu prezentovali už dříve. Jak je vidět na videu v úvodu článku, jde o křížence mezi tabletem a chytrým telefonem.

Když tablet nepoužíváte, jednoduše jej složíte, aby se mohl snáze přenášet. Zároveň jej můžete díky druhému displeji používat také jako chytrý telefon.

Sluší se připomenout, že Samsung koketuje se zakřivenými displeji již delší dobu. Předloni například ukázal model Galaxy S6 edge, který má jako první na světě displej na třech stranách. Je totiž zakřivený a z čelní strany plynule přechází na bočnice.

Samsung Galaxy S6 edge

FOTO: archív výrobce

Konstrukci, kterou by bylo možné ohýbat, ale jihokorejský elektronický gigant zatím neukázal. Změnit by se to ale mělo letos, konstatovali redaktoři serveru Business Korea bez bližších informací.

Samsung se zatím oficiálně ke spekulacím o novém zařízení nevyjádřil. To ale není nijak překvapující, protože zástupci podniku nekomentují nové produkty dříve než před jejich oficiálním odhalením.

Rolovací elektronika

Zarytě mlčí o uvedení nového zařízení také společnost LG. Její zástupci se však již dříve nechali slyšet, že rolovací elektronika je přirozenou evolucí mobilního trhu.

Začátkem prý byly chytré telefony se zakřivenými displeji, druhým krokem pak nositelná elektronika a smartphony, u nichž dotykové panely přetékají až na bok, jako je právě výše zmiňovaný Samsung Galaxy S6 edge.

Rolovací nebo skládací mobily a tablety by se na pultech obchodů měly objevit už letos.

FOTO: LG

Také rolovací mobilní zařízení budou vybavena ohebnými displeji. V případě, že dotykový panel uživatel nebude potřebovat, jej jednoduše zaroluje do podstavce, uvedl server Digital Trends. Když je displej zase potřeba, jednoduše ho stačí rozbalit.

Na pultech obchodů by se měly podobné přístroje objevit během roku 2017. Patrně však až v druhé polovině, tedy před Vánocemi.