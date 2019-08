Utrácet peníze není potřeba. Zrychlit počítač lze i zadarmo

Vylepšit výkon klidně i více než pět let starých sestav je možné samozřejmě také novými součástkami. Investice do hardwaru by nicméně měly přijít až ve chvíli, kdy všechny postupy popsané výše selžou. Počítačům se zpravidla dýchá lépe, když mají více operační paměti a rychlejší disky, právě tyto dvě kategorie se na celkovém výkonu podepisují nejčastěji. Hráči patrně nejvíce ocení výkonnější grafickou kartu, díky které si budou moci zahrát i ty nejnovější tituly. Sluší se však podotknout, že výměny grafických karet jsou však možné často jen u stolních sestav, u notebooků spíše výjimečně. Pouštět by se do instalace grafik měli jen zkušenější uživatelé.