Jak moderní technologie mění podobu videoher

V minulosti totiž vývojáře zajímal v podstatě jen výkon grafických karet. Zjednodušeně se dá říci, že čím byl vyšší, tím více grafických prvků mohli do své herní vize vložit. Nejnovější grafické karty ale jasně ukazují, že do podoby videoher už dávno nepromlouvá pouze jejich výkon, ale také použité technologie.

Jaké všechny nástroje a funkce do podoby her v současnosti promlouvají? Na to jsme se zaměřili s notebookem Gigabyte G5 KC, který je vybaven grafickou kartou Nvidia GeForce RTX 3060 s 6GB pamětí typu GDDR6. Konkrétně tomuto notebooku, který je s cenovkou 28 990 Kč poměrně atraktivní volbou pro hráče, se budeme ještě důkladně věnovat v samostatné recenzi. V tomto článku se zaměříme skutečně pouze na technologie, které ovlivňují chod her. Není jich totiž vůbec málo.