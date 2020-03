Huawei jde po krku iPadu od Applu

Srdcem novinky bude Kirin 990, což je v podstatě to nejlepší z nabídky společnosti Huawei. Jde o konkurenci pro nejlepší Snapdragony od Qualcommu, které zpravidla tepou v prémiových tabletech s Androidem, a samozřejmě také pro čipy přímo od Applu.

V prodeji by se novinka měla objevit v různých konfiguracích, které se budou lišit především velikostí paměti. K dispozici budou úložiště s velikosti 128, 256 a 512 GB, dále pak konfigurace s 6 a 8 GB operační paměti.

Případní zájemci ale musí počítat s tím, že přístroj půjde do prodeje s osekaným Androidem. Od loňského května totiž telefony a tablety Huawei nesmí kvůli americkým sankcím neomezeně obchodovat s americkými společnostmi, což se týká i Googlu – právě proto se všechny budoucí telefony od Huawei musí obejít bez plnohodnotného Androidu.

Se zahájením prodeje se údajně počítá již příští měsíc. Zda to platí také pro český trh a kolik bude MatePad Pro 5G stát, není zatím jasné.

To iPad Pro se nabízí ve dvou různých provedeních – s 11palcovou a 12,9palcovou obrazovkou. Ceny se pohybují v závislosti na konfiguraci od 22 000 do 56 000 Kč. Srdcem obou tabletů je procesor A12X Bionic s 64bitovou desktopovou architekturou, jehož nedílnou součástí je čip Neural Engine. V podstatě by tak iPad Pro měl být svým výkonem schopný konkurovat klasickým notebookům, a navíc přidat ještě systém umělé inteligence.