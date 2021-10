Gigabyte G5 KC v testu: herní dříč s atraktivní cenou

Situace na trhu s notebooky není v posledním roce vůbec jednoduchá. Když už se objeví na pultech obchodů nějaký zajímavý kousek s pořádnou dávkou výkonu, zpravidla je okamžitě vyprodaný. U levnějších strojů to pochopitelně platí dvojnásob.

Navíc karta GeForce RTX 3060 má i v notebookovém provedení síly více než dost, bohatě stačí na hraní ve Full HD i při maximálních detailech, jak si ukážeme ještě níže v testech jednotlivých her. To je zásluha i celé řady pokročilých technologií, které tato karta nabízí.

Stroj dostal do vínku dále 16 GB operační paměti typu DDR4 a 512GB SSD jednotku standardu M.2 PCIe. V útrobách notebooku se nicméně ukrývá ještě jeden volný M.2 slot, a dokonce i prostor pro vložení SATA disku. Laptop tak v případě potřeby můžete snadno vybavit dvěma dalšími disky.

Právě s ohledem na Full HD obrazovku byly komponenty uvnitř notebooku zvoleny velmi rozumně. V současnosti tak v podstatě neexistuje hra, kterou by nebylo možné na daném stroji hrát. Celou řadu titulů je navíc možné hrát i ve vyšším rozlišení 2K po připojení externího monitoru. To je možné prostřednictvím integrovaného HDMI konektoru.

Problém by tomuto stroji neměly dělat ani nejrůznější systémy pro virtuální realitu, výkonu má pro jejich chod více než dost. Výsledky herních testů modelu Gigabyte G5 KC naleznete v tabulce níže.

U testovaného kousku zaujmou relativně kompaktní proporce – alespoň tedy na poměry herních strojů – na první pohled. Konkrétně to jsou rozměry 361 x 258 x 27,9 mm a hmotnost činí 2,2 kg. Díky zkoseným bočnicím navíc působí notebook ještě tenčím dojmem.

I s ohledem na výkonné součástky uvnitř je testovaný stroj poměrně hlučný, to je zkrátka daň za to, aby se uchladily všechny vnitřní součástky přesně tak, jak je potřeba. V praxi se hlučnost šplhá až nad hranici 55 dBA při plném zatížení, teploty procesoru a grafiky nad 90 °C, což není rozhodně málo. Během testů se nám ale nikdy nestalo, že by chlazení na výkonný hardware nestačilo a notebook se vypnul.