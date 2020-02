Chytré telefony zlevnily o tisíce korun

Co způsobilo tak markantní propad cen? Své samozřejmě udělaly povánoční výprodeje, nezanedbatelný podíl na atraktivnějších cenovkách má také mobilní veletrh Mobile World Congress (MWC), který se bude konat už na konci února tradičně ve španělské Barceloně.

Představit hned několik nových chytrých telefonů se podle neoficiálních informací chystá v příštím měsíci například společnost Samsung. V první řadě by si premiéru měly odbýt nové vlajkové lodi Galaxy S20 a S20+. Údajně ale bude k vidění také nový skládací mobil s ohebným displejem.

Aktuálně nabízený model Galaxy Fold dovede díky skládací konstrukci zastat i funkci tabletu. Má totiž dva displeje – na vnější a vnitřní straně. Ten vnitřní není jenom ohebný, lze jej úplně přehnout. Galaxy Fold se otevírá hladce a přirozeně jako kniha a zavřít jej lze do zcela ploché a kompaktní podoby, což stvrdí uspokojivé zacvaknutí.

Při používání aplikací je možné rozbalením přístroje hladce přejít z menšího na větší displej. Uživatelé mohou navíc brouzdat po internetu, sledovat média, být ve spojení a plnit několik úkolů naráz, aniž by jim cokoli uniklo, protože na větším displeji mohou současně používat tři aktivní aplikace.

Úniky nicméně naznačují, že dvojka se změní k nepoznání. Bude výrazně kompaktnější a nemůžeme se ubránit pocitu, že se až nápadně podobá novému Razeru. Ten je totiž vůbec prvním sériově vyráběným smartphonem s flexibilním displejem, který je možné jedním pohybem složit do kapsy u kalhot.

Najít v internetovém obchodu nejvýhodnější cenu pomáhají nákupní rádci, jako je například portál Zboží.cz . Na něm stačí do vyhledávače zadat název požadovaného telefonu, případně ještě hledání zpřesnit doplňujícími informacemi, například zda je přístroj na prodejně dostupný k okamžitému vyzvednutí nebo jakou má barvu.

Pracovní tempo udává procesor Snapdragon 855, který proti předchůdci nabízí také podporu vysokorychlostního Gigabit LTE. Telefon má tak o 25 % rychlejší CPU a až o 40 % výkonnější GPU. Disponuje také technologií Snapdragon Elite Gaming pro bezproblémové zvládání aplikací a her kladoucích na procesor velké nároky. Operační paměť dosahuje kapacity 6 GB a bude doplněna o úložiště s kapacitou 64 nebo 128 GB.

Chytré telefony Galaxy S10 a S10+ představovaly v loňském roce to nejlepší, co bylo možné od společnosti Samsung zakoupit. Už příští měsíc by se však měly ukázat nové vlajkové lodi. Právě díky tomu ale obě desítky citelně zlevnily.