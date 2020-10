Watch Dogs: Legion je hlavně pro fanoušky předchozího dílu

Pochvalu si určitě zaslouží různorodé řešení jednotlivých úkolů. Například takové osvobození neprávem zajatého civilisty z policejní stanice šlo řešit rovnou několika způsoby. Do policejní stanice se mohl hráč prostřílet omračujícími střelami, ale to by bylo příliš přímočaré. My jsme si vybrali opatrný postup pomocí na dálku ovládaného pavouka.