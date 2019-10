Virtuální helma pro hráče patrně Vánoce v Česku nestihne

A je to poměrně škoda, neboť parametry brýlí jsou skutečně zajímavé. Trojrozměrný vjem vytvářejí dva displeje – jeden pro každé oko, přičemž rozlišení jedné obrazovky je 1440 x 1600 obrazových bodů. Zajímavé je také to, že obrazovky nabídnou obnovovací frekvenci až 144 Hz, díky čemuž by měl být výsledný obraz krásně plynulý.