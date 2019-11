V kůži Sherlocka Holmese. Xbox v listopadu láká i fanoušky Star Wars

Již tradičně na čtyři hry se mohou v listopadu těšit fanoušci televizních konzolí Xbox od společnosti Microsoft v rámci předplatného Games with Gold. Dva tituly jsou určeny pro Xbox 360 a dva pro Xbox One X, díky zpětné kompatibilitě si nicméně všechny čtyři hry bude možné zahrát na Xboxu One X.