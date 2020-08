Tvůrcům hitu Kingdom Come se snížily tržby, stále jsou však v 210milionovém zisku

„Vývoj hry typu Kingdom Come: Deliverance trvá několik let, zatímco zájem o hru kulminuje v několika málo týdnech a měsících po jejím vydání. Přesto se Kingdom Come: Deliverance v roce 2019 dařilo nadmíru dobře, díku čemuž jsme mohli nedávno oznámit více než tři miliony prodaných kusů,” prohlásil Frývaldský.