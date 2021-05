Šéfa Applu grilovali před soudem čtyři hodiny. Kvůli poplatkům v App Storu

Minulý týden nicméně vyšlo najevo, že jen díky hře Fortnite vydělal Apple na poplatcích za dva roky 100 milionů dolarů (2,1 miliardy korun). Před soudem to prozradil Michael Schmid, který má v App Storu od Applu na starosti vztahy s externími tvůrci her.

Na to okamžitě zareagovali oba technologičtí giganti a Fortnite ze svých obchodů App Store a Google Play stáhli. Na to evidentně vedení Epic Games čekalo a obratem podalo na obě společnosti žalobu za to, že mají na mobilním trhu monopol a že zneužívají své postavení.