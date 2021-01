Recenze: Cyberpunk 2077 - nedokončené dílo plné chyb

Cyberpunk 2077 je založen na licenci stolní hry zvané prostě Cyberpunk. Píše se rok 2077. Lidé si do sebe nechávají dávat implantáty, propast mezi chudými a bohatými je obrovská a vše je připojeno k síti. Technologičtí giganti mezi sebou svádějí boje o to, kdo bude největší. A do toho přichází hráč, coby postava jménem V (zkráceně pro Vincent/Valerie).