Proti verdiktu se odvolá Apple i Epic Games. Ostře sledovaný spor o poplatky se komplikuje

Pyrrhovo vítězství. Tak by se ve zkratce dalo shrnout poslední soudní klání konané v září mezi společností Apple a studiem Epic Games, které stojí za hitem Fortnite. Soud sice vyhověl stížnosti herních tvůrců, ale jen částečně – v mnoha bodech se přiklonil na stranu amerického počítačového gigantu.

Podle soudkyně se studiu Epic Games nepodařilo prokázat ani to, že Apple má nezákonné monopolní postavení. Podle ní se firma pouze dopustila jednání, které podle kalifornských zákonů narušuje konkurenci.

Podle verdiktu by totiž od 9. prosince nemohl Apple zakazovat vývojářům aplikací, aby ve svých programech uživatele přesměrovávali na jiné platební systémy. Svou žádost Apple odůvodňuje tím, že očekává v odvolacím procesu úplné zrušení tohoto nařízení a že jeho prosincové zavedení by způsobilo újmy nejen Applu, ale také zákazníkům.

Spor se rozhořel loni v srpnu, kdy se vedení Epic Games rozhodlo velmi nevybíravým způsobem protestovat proti poplatkům. A to nejen proti Applu, ale také proti Googlu.

Na to okamžitě zareagovali oba technologičtí giganti a Fortnite ze svých obchodů App Store a Google Play stáhli. Na to evidentně vedení Epic Games čekalo a obratem podalo na obě společnosti žalobu za to, že mají na mobilním trhu monopol a že zneužívají své postavení.